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Microsoft представила собственный процессор для ПК 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Microsoft представила собственный процессор для ПК
Фото: globallookpress.com
Microsoft анонсировала процессор Pluton, созданный для защиты ПК от взлома. Чип был сконструирован совместно с партнерами, сообщается на сайте корпорации.
Pluton будет использоваться для защиты персональных данных на компьютерах под управлением Windows. Чип устраняет возможность хакерской атаки, сохраняя личные данные пользователя — например, ключи шифрования — в отдельном от системе сегменте. «Ничто из этой информации не может быть удалено из Pluton, даже если злоумышленник установит вредоносное ПО или получит полный физический контроль над компьютером», — уточняется в описании принципа действия процессора.
По словам представителей компании, Pluton будет подключен к специальному каналу обновлений для поддержания актуальности системного встроенного ПО. Для получения апдейтов процессор будет связан с Windows Update. Microsoft объяснила, что собственная технология безопасности, релизованная в Pluton, впервые была использована в Xbox и Azure Sphere.
Новый процессор был создан совместно с компаниями AMD, Intel и Qualcomm Technologies. В частности, представитель AMD Джейсон Томас (Jason Thomas) заметил, что в компании рады расширить широкие возможности безопасности для клиентов. «AMD считает безопасность главным приоритетом, и мы гордимся тем, что находимся в авангарде разработки платформы аппаратной безопасности для поддержки функций, которые помогают защитить пользователей от самых изощренных атак», — подчеркнул Томас.
По словам представителей Microsoft, совместная работа над процессором с другими участниками рынка поможет ускорить распространение Pluton на большое количество систем. Когда появятся первые компьютеры с процессором Pluton, не сообщается.
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Комментарии
Наука и техника , Джейсон Томас , Microsoft , Intel , Qualcomm
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