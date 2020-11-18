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Стало известно, когда Россия отправит на МКС космических туристов 

Профиль 11 минут назад
Когда Россия отправит на МКС космических туристов
Фото: ©Twitter / NASA Marshall
Россия отправит с космодрома «Байконур» первых туристов на Международную космическую станцию на корабле «Союз». Они пробудут на МКС 12 суток, а затем вернутся на Землю.
Планируется, что миссия стартует 8 декабря 2021 года. О том, кто из космонавтов будет управлять кораблем и каким будет состав экипажа космических путешественников, пока не сообщается. Эта информация появится лишь в январе 2021 года. Контракт на первый подобный групповой полет был подписан в начале 2019 года между «Роскосмосом» и оператором космического туризма Space Adventures, передает РИА Новости.
Напомним, компания Илона Маска SpaceX также планирует отправить космических туристов на орбиту в октябре 2021 года. Желающие уже заключили контракты с американской фирмой Axiom Space, которая занимается созданием коммерческих модулей для МКС.
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Наука и техника , Роскосмос , SpaceX , Space Adventures , РИА Новости
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