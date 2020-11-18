Названы «неожиданные» последствия самоизоляции 

Из-за пандемии коронавируса некоторые врачи призывают людей соблюдать самоизоляцию, в связи с этим многие переходят на удаленную работу, стараются избегать посещения людных мест и больше времени проводить дома. Однако такое длительное нахождение «взаперти» может привести к различным последствиям.

Люди часто испытывают скуку, сидя дома. Доктор Санди Манн, психолог, определяет скуку как «поиск неудовлетворительной нервной стимуляции». Исследования показывают, что это чувство может сократить продолжительность жизни, сообщает The Mirror

«Когда людям скучно, они ищут способы вывести себя из этого состояния, и многие из вещей, которые они делают, чтобы избавиться от этого чувства, вредны для здоровья. Кроме того, скука вызывает стресс», — отметила Манн. По ее словам, ученые утверждают, что скука является частой причиной употребления алкоголя и сигарет среди подростков. Согласно опросам, две трети людей ели на самоизоляции намного больше, чем обычно, чтобы бороться со скукой.

Также ученые обнаружили, что многие скорее предпочтут испытывать боль, чем страдать от однообразия. В ходе эксперимента людей оставляли на 15 минут в комнате, где не было ничего, кроме кнопки, которую они могли нажать, чтобы поразить себя электрическим током по лодыжке. Две трети мужчин и четверть женщин решили попробовать это, чтобы хоть как-то себя занять.

Когда человеку скучно, он ищет нервную стимуляцию. Это достигается с помощью «новизны» или дозы дофамина — химического вещества мозга, связанного с вознаграждением, объяснила психолог. Оно вызывает сильное привыкание, и мы получаем его от жирной и сладкой пищи, от острых ощущений или от покупок. И эти «удары» дофамина могут привести к зависимости.