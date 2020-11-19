Забудьте про них навсегда: худшие пароли 2020 года 

Менеджер паролей NordPass составил ежегодный список самых ненадежных секретных комбинаций пользователей интернета. Несмотря на то, что нынешний год вынудил многих переместиться в онлайн, ситуация с пандемией никак не отразилась на сознательности юзеров, которые продолжают беспечно относиться к собственной безопасности. Самые худшие пароли 2020 года — в материале "Газеты.Ru".

В сети появился список самых плохих паролей, которые выбирали пользователи в 2020 году — такое исследование каждый год публикует компания NordPass. Ненадежность секретных комбинаций определяется частотой их использования, а также простотой подбора для злоумышленников. Известно, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены и не только используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов, но и игнорируют процедуру его усложнения, выбирая самые очевидные варианты.

В этом году лидером антирейтинга NordPass стал «123456», который в этом году использовали свыше 2,5 млн раз.

На втором месте оказалась «усложненная версия» первого варианта — «123456789», использованный почти миллион раз.

На третьей строчке расположился новичок рейтинга — «picture1». Остальные места в топ-10 заняли «password», «12345678», «111111», «123123», «12345», «1234567890» и «senha». За исключением «picture1» все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее, чем за 10 секунд, отмечает NordPass.

Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как отмечают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.

«В прошлом году на 184 месте оказался пароль «onedirection». В этом году он вовсе не попал в список. Это может быть вызвано тем, что группа потеряла свою популярность, так как ее участники начали сольную карьеру, а может быть фанаты группы стали более ответственными. В этом году гораздо более распространенными паролями стали «pokemon» и «blink-182» — мы полагаем, что популярность [аниме и группы] сейчас на подъеме», — заявила порталу Motherboard официальный представитель NordPass Патриция Черняускайте.

Она также отметила, что в этом году ощущается влияние пандемии и перехода на удаленный режим работы и учебы.

«Мы обнаружили интересный тренд — среднестатистический пользователь теперь использует на 25% паролей больше, чем в начале этого года.

Согласно нашему исследованию, сейчас в среднем на одного человека приходится около 100 паролей.

Вероятнее всего, что увеличение количества паролей вызвано установкой большего числа приложений, чем обычно, из-за карантина — неважно, относятся ли они к работе, или помогают скоротать время», — сообщила Черняускайте.

Чтобы усилить свою безопасность в интернете, специалисты советуют использовать двухфакторную идентификацию везде, где она является доступной. Идентификация по электронной почте — это неплохо, но с помощью SMS — еще лучше, так как хакеру придется сначала получить доступ к вашему телефону, чтобы завладеть аккаунтом. Кроме того, не рекомендуется использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, так как это существенно повышает риск их кражи. Также необходимо сочетать в комбинации разные регистры букв, использовать цифры и особые символы, чтобы замедлить расшифровку пароля специальными хакерскими программами. Наконец, необходимо следить за обновлениями безопасности и своевременно устанавливать все появляющиеся патчи.