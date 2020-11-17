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Экипаж МКС заделывает трещину в российском модуле 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
Экипаж МКС заделывает трещину в российском модуле
Фото: Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков