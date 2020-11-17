NASA доставит ядерные реакторы на Луну к 2026 году 

NASA и Министерство энергетики США планируют найти и подписать контракт с компанией в области энергетики, которая будет готова помочь космическому агентству построить атомную электростанцию на Луне и Марсе.

Как сообщает CNBC, на данный момент программа еще находится в стадии разработки, но NASA надеется, что атомные реакторы отправятся на Луну в 2026 году. Запуск электростанции также планируется на 2026 год, главной целью проекта будет поддержание электропитания в научных лабораториях.

Предполагается, что четыре атомные электростанции будут собраны на Земле, а затем транспортированы в космос, где каждая из них будет обеспечивать 10 киловатт энергии. Как отмечает CNBC, такое количество энергии достаточно для трех загородных домов на Земле, поэтому этого хватит, чтобы содержать оборудование и жилища экипажа.

Стив Джонсон , директор отдела космической ядерной энергетики и изотопных технологий национальной лаборатории штата Айдахо, настроен позитивно: «Годы исследований и разработок в области передовых видов топлива и материалов, а также последние достижения в области коммерческих космических перевозок, заметно снизят риск для графика, мы должны уложиться к 2026 году».

Однако у программы уже появились критики, которые говорят, что возможно логичнее, проще и дешевле было бы использовать солнечную энергию. Сторонники ядерной энергетики отмечают, что длинные ночи и сильно изменяющийся солнечный свет на других планетах сделают возобновляемые источники энергии ненадежными.