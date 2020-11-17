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Эксперт заявил, что второй волны коронавируса может не быть

News.ru
51 минуту назад
Вторая волна коронавируса может не наступить из-за существующих мутаций вируса, которые не закрепляются в ходе эпидемического процесса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Второй волны COVID-19 в России может не быть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Я полагаю, что её (второй волны коронавируса. — NEWS.ru) не будет, потому что те мутации, которые есть, к счастью, не закрепляются и не утяжеляют течение инфекционного процесса, — отметил Горелов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он также добавил, что повторное заражение возможно при появлении новой разновидности вируса.
В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.
Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в ограниченных масштабах начнутся в первой половине 2021 года. Об этом 16 ноября на брифинге сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
Наука и техника,Наука,Александр Горелов,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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