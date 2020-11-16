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В «Роскосмосе» оценили стоимость новых навигационных спутников ГЛОНАСС 

РИА Новости и ещё 3 53 минуты назад
Новые спутники «Роскосмоса» стали намного дороже предыдущих
Фото: © РИА Новости. Владимир Астапкович
Космические аппараты нового поколения "Глонасс-К2", которые начнут запускать на орбиту со следующего года, будут стоить примерно в четыре раза дороже, чем спутники, из которых в основном сейчас состоит российская навигационная группировка ГЛОНАСС — "Глонасс-М", говорится в материалах госкорпораиции "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, новые спутники получились по стоимости в два раза дороже, чем аппараты "Глонасс-К1" (они запускаются на орбиту с 2011 года), а те, в свою очередь, в два раза дороже, чем спутники "Глонасс-М" (запускаются с 2003 года, всего изготовлен 51 аппарат). Причины такой разницы в стоимости в материалах госкорпорации не раскрываются.
Ранее генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов рассказал РИА Новости, что летные испытания спутника следующего поколения "Глонасс-К2" начнутся в 2021 году, а всего планируется изготовить 15 таких аппаратов.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Стоимостью навигационных спутников в России озадачились некоторое время назад. В апреле 2019 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что планируется разработка малых навигационных спутников на замену "Глонасс-М". Проект получил название "малый ГЛОНАСС". Спутники должны были быть оборудованы только навигационной аппаратурой, а не как сейчас, когда аппараты серий "Глонасс-К" имеют дополнительные возможности, например, приема сигналов бедствия и передачи их спасателям в рамках системы "КОСПАС-САРСАТ". По состоянию на сентябрь 2020 года, как уточнил РИА Новости Тестоедов, изготовление малых аппаратов не внесено в новую программу развития системы ГЛОНАСС на срок до 2030 года.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании, один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективности решения задач Вооруженными силами. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.
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Наука и техника , Николай Тестоедов , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , РИА Новости
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