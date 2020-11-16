Поражены легкие: в чем опасность электронных сигарет

Широкое распространение вейпинга привело к эпидемии лёгочных заболеваний и череде смертей в США . Вейпинг, вопреки рекламным заявлениям, не менее вреден, чем традиционные табачные изделия. По своему характеру, утверждают медики, изменения в лёгких были схожи с токсическим воздействием при длительном вдыхании отравляющих веществ.

У каждого третьего курильщика электронных сигарет развиваются повреждения легких или дыхательных путей. Наиболее частыми симптомами являются кашель и головокружение, но курильщики электронных сигарет, помимо этого, испытывают затрудненное дыхание и боль в груди.

К таким выводам ученые пришли после проведения в США макроопроса среди более 1400 мужчин и женщин, курильщиков вейпа возрастом от 18 до 64 лет. Во внимание принимался также и их гаджет для курения — электронная сигарета или вейп.

Удивительно, что вейп вызывает больше побочных эффектов среди людей младше 45 лет, латиноамериканцев и активных курильщиков. Симптомы были выявлены у 70% курильщиков вейпа с жидкостью для курения и у 95% людей, использующих электронные сигареты с катриджами.

«Наше исследование показало, что симптомы повреждения легких нередки среди курильщиков электронных сигарет и вейпов. Обычно такой побочный эффект ассоциируют с употреблением каннабиоидов (психоактивный компонент каннабиса) и ацетата витамина Е», — сообщает ведущий исследователь и профессор эпидемиологии кафедры профилактической медицины медицинского факультета им. Файнберга Северо-западного университета Тхань-Хуен Т. Ву.

«Специалисты здравоохранения должны помочь пациентам лучше понять все потенциальные риски и вред от использования электронных сигарет и сопутствующих товаров», — заключает доклад, который будет представлен на предстоящих научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2020 году.