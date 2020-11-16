Объяснена «лазерная дуэль» с далекой туманностью

Эта Киля – пара гигантских двойных звезд, которые в совокупности превышают светимость Солнца в 5 млн раз. Они непрерывно взрываются впечатляющими извержениями газа и пыли в течение почти 200 лет. Несмотря на расстояние около 7,5 тыс. световых лет от Земли, это одна из самых ярких звездных систем в Млечном Пути. Окружающая ее одноименная туманность – тоже одна из самых ярких на небе южного полушария.

Фото: ©ESO/G. Hüdepohl ©ESO/G. Hüdepohl

Несмотря на яркость, рассмотреть Эту Киля и окружающую ее туманность с Земли не так просто, как хотелось бы астрономам. Даже один из крупнейших земных телескопов, ОБТ в Чили, испытывает при наблюдении определенные сложности.

Одна из них – атмосфера Земли искажает изображение. Как объясняет LiveScience , ученые для борьбы с этим явлением используют лазеры, которыми «стреляют» в наблюдаемую туманность. Они помогают настроить телескопы.