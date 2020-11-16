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Астрономы объяснили «лазерную дуэль» с далекой туманностью

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52 минуты назад
Эта Киля – пара гигантских двойных звезд, которые в совокупности превышают светимость Солнца в 5 млн раз. Они непрерывно взрываются впечатляющими извержениями газа и пыли в течение почти 200 лет. Несмотря на расстояние около 7,5 тыс. световых лет от Земли, это одна из самых ярких звездных систем в Млечном Пути. Окружающая ее одноименная туманность – тоже одна из самых ярких на небе южного полушария.
Объяснена «лазерная дуэль» с далекой туманностью
Фото: ©ESO/G. Hüdepohl©ESO/G. Hüdepohl
Несмотря на яркость, рассмотреть Эту Киля и окружающую ее туманность с Земли не так просто, как хотелось бы астрономам. Даже один из крупнейших земных телескопов, ОБТ в Чили, испытывает при наблюдении определенные сложности.
Одна из них – атмосфера Земли искажает изображение. Как объясняет LiveScience, ученые для борьбы с этим явлением используют лазеры, которыми «стреляют» в наблюдаемую туманность. Они помогают настроить телескопы.
Лазерные лучи искажаются атмосферой, как и свет звезд. Зная точные характеристики лазерного излучения, астрономы могут внести поправки в работу телескопов и наблюдать звезду Эта Кита и вокруг нее так, будто им не мешают атмосферные помехи. В качестве побочного результата такой калибровки получаются очень красивые фотографии «лазерной атаки» далекой туманности.
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