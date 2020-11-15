Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента. Об этом сообщается на сайте разработчика со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB).

В испытаниях приняли участие более 30 тысяч человек, заражение коронавирусом на промежуточном этапе было выявлено у 95 человек. Отмечается, что 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вводили плацебо. Таким образом, среди тех, кто действительно получил вакцину от COVID-19, заразились лишь пять человек. Большинство участников исследования перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных последствий.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке препарата. «Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал он.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины BNT162b2 от коронавируса. Третья фаза продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90 процентов испытуемых.