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Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность 

Lenta.ru и ещё 8 21 час назад
Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента. Об этом сообщается на сайте разработчика со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB).
В испытаниях приняли участие более 30 тысяч человек, заражение коронавирусом на промежуточном этапе было выявлено у 95 человек. Отмечается, что 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вводили плацебо. Таким образом, среди тех, кто действительно получил вакцину от COVID-19, заразились лишь пять человек. Большинство участников исследования перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных последствий.
Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке препарата. «Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал он.
Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины BNT162b2 от коронавируса. Третья фаза продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90 процентов испытуемых.
Всего Европа зарезервировала более одного миллиарда доз потенциальных вакцин от коронавируса. Их разрабатывают такие компании, как AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Представитель ЕС сообщил, что сейчас ведутся переговоры с CureVac, Moderna и Pfizer.
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Наука и техника , Видео , В мире , Наука , ЕС , Pfizer , Johnson & Johnson , Германия , Нью-Йорк , США
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