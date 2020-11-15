В РФ созданы маски-убийцы бактерий и вирусов

Такие маски способны нейтрализовать как бактерии, так и вирусы.

Ученые Технопарка высоких технологий Свердловской области выпустили первую пробную партию многоразовый медицинских масок с содержанием биоактивных наночастиц меди. По словам директора компании-производителя Кирилла Чижова, наночастицами пропитывают волокна ткани, после чего они приобретают антибактериальные свойства.

Татьяна Шерстобитова. «Медь обладает способностью не поддерживать жизнедеятельность не только бактерий, но и вирусов, и грибков. В виде наночастиц она достаточно долго держится на ткани и способна обеспечить долговременную защиту от патогенных организмов» — сообщила «Российской газете» доцент кафедры фармации и химии УГМК

Производители отмечают, что антибактериальные свойства маски сохраняются даже после многократных стирок, а ее стоимость не будет превышать 500 рублей. На данный момент производители ведут приговоры с ретейлерами для реализации своего продукта.