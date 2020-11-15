Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России разработали защитные маски с наночастицами меди 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
В РФ созданы маски-убийцы бактерий и вирусов
Фото: pixabay.com
Такие маски способны нейтрализовать как бактерии, так и вирусы.
Ученые Технопарка высоких технологий Свердловской области выпустили первую пробную партию многоразовый медицинских масок с содержанием биоактивных наночастиц меди. По словам директора компании-производителя Кирилла Чижова, наночастицами пропитывают волокна ткани, после чего они приобретают антибактериальные свойства.
«Медь обладает способностью не поддерживать жизнедеятельность не только бактерий, но и вирусов, и грибков. В виде наночастиц она достаточно долго держится на ткани и способна обеспечить долговременную защиту от патогенных организмов» — сообщила «Российской газете» доцент кафедры фармации и химии УГМК Татьяна Шерстобитова.
Производители отмечают, что антибактериальные свойства маски сохраняются даже после многократных стирок, а ее стоимость не будет превышать 500 рублей. На данный момент производители ведут приговоры с ретейлерами для реализации своего продукта.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
ТК «Звезда»: последние новости
Инфекционист объяснил, что означает «сомнительный» результат теста на COVID-19 Инфекционист объяснил, что означает «сомнительный» результат теста на COVID-19 В США был запущен секретный спутник В США был запущен секретный спутник Страдает каждый пятый: у пациентов с COVID-19 нашли расстройства психики Страдает каждый пятый: у пациентов с COVID-19 нашли расстройства психики
Комментарии 4
Наука и техника , Татьяна Шерстобитова , УГМК-Холдинг , "Российская газета" , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение