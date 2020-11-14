В Египте нашли более 100 древних саркофагов 

Министерство туризма и археологии Египта сообщило об экстраординарной находке археологов страны — более 100 саркофагов и 40 статуэток, некоторые из них позолоченные.

Предыдущую партию артефактов министерство продемонстрировало 3 октября — тогда сообщили об обнаружении 59 саркофагов.

"В этой партии более 100 закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 — 30 г. до нашей эры). Данный регион является настоящим кладезем древностей", — заявил на пресс-конференции министр туризма Халед аль-Анани в Саккаре под Каиром.

По его словам, на данный момент удалось обнаружить лишь один процент от общего числа артефактов в данной зоне.

Найденные в некрополе Саккары саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта, в том числе строящимися Большим Египетским музеем и музеем Новой административной столицы, сообщил министр.

В свою очередь генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил, что деревянные саркофаги были обнаружены в трех погребальных колодцах глубиной в среднем 12 метров, а раскопками занималась исключительно египетская миссия.

"То, что саркофаги сделаны из местной древесины, доказывает наличие некоей мастерской по производству саркофагов, расположение которой пока не обнаружено. Но миссия продолжает раскопки и дойдет до места (мастерской) в 2021 году", — сообщил Вазири.

После пресс-конференции специалисты с помощью рентгена показали содержимое одного из саркофагов — мумию мужчины ростом около 165 сантиметров.

Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII — XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII — VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.