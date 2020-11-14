«Этим прогнозам нельзя верить»: мнение эксперта

С помощью математических моделей пока нельзя предсказать поведение коронавируса. Ученые не располагают нужными алгоритмами расчета. Об этом заявил вирусолог Петр Чумаков из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, передает URA.RU.
«Не надо полагаться на эти анализы. В Британии еще до начала пандемии прогнозировали, что миллионы погибнут, но этого не случилось», — сказал Чумаков.
По его словам, все зависит от используемого алгоритма, а он может быть неправильным.
На поведение COVID влияет много факторов.
«Все анализы были отработаны на известных инфекциях, типа гриппа. А когда возникает новая — неизвестно, какой у нее коэффициент распространения, и много других факторов. Все, что есть сейчас — это прикидки, основанные на очень небольшом количестве наблюдений», — заключил Чумаков.
Ранее было сделано несколько прогнозов о развитии COVID-19 в РФ. В частности. математический анализ «Сбера» показал, что пик распространения инфекции придется на 12 ноября, когда зафиксируют 19 тысяч выявленных случаев. Однако 14 ноября в России обнаружили 22 702 новых заболевших COVID-19. Позднее появились сообщения, что эпидемиологи ждут пика пандемии в конце декабря — начале января.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые сделали прогнозы о второй волне и эпидемии.