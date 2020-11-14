«Этим прогнозам нельзя верить»: мнение эксперта

«Все анализы были отработаны на известных инфекциях, типа гриппа. А когда возникает новая — неизвестно, какой у нее коэффициент распространения, и много других факторов. Все, что есть сейчас — это прикидки, основанные на очень небольшом количестве наблюдений», — заключил Чумаков.