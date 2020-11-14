Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ученые нашли способ управлять молнией с помощью лазера 

Lenta.ru 17 минут назад
Найден способ управлять молнией
Фото: pixabay.com
Международная группа ученых создала лазер, с помощью которого можно научиться управлять молнией, меняя ее траекторию и притягивая ее в заданное место. Об открытии они сообщили в научной статье, размещенной в журнале Nature Communications.
Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) и UNSW в Канберре создали «грозу в миниатюре», используя пару плоских параллельных пластин, на которых накапливался электрический заряд. Когда он достигал пробойного значения, крошечная молния возникала на случайном участке одной пластины и ударяла в случайный участок второй.
Физики использовали в модели проводящие частицы графена, направляемого лазером. Лазерный луч нагревает воздух, создавая в нем канал с высокой проводимостью, своеобразный провод, по которому и устремляется разряд молнии. Лазерный луч нагревает микрочастицы и создает канал с высокой проходимостью, по которому начинает течь электрический разряд. Таким образом, ученые нашли способ заставить молнию двигаться по четко заданному направлению.
Авторы исследования считают, что открытие позволит точно контролировать путь электрического разряда в воздухе. Такие прирученные разряды могут быть полезны как для управления погодой, так и в промышленности или медицине.
Ранее ученые Окинавского института науки и технологий пришли к выводу, что изменение климата усилило ураганы, которым требуется больше времени, чтобы ослабнуть над сушей. Это может привести к усугублению катастрофических последствий.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Последние новости
Российский врач дал неутешительный прогноз по коронавирусу Российский врач дал неутешительный прогноз по коронавирусу Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России Путин раскрыл число жертв войны в Нагорном Карабахе Путин раскрыл число жертв войны в Нагорном Карабахе
Комментарии
Наука и техника , Австралия , Канберра
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение