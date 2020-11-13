iPhone 12 mini вскрыли

iPhone 12 mini теперь можно найти в продаже, поэтому в сети появилось видео с разборкой смартфона. Китайский блогер вскрыл устройство и показал, что оно — уменьшенная копия iPhone 12.
Разборка началась
со снятия винтов внизу и удаления экрана. В смартфоне обнаружить много клея. Внутри него есть батарея ёмкостью 2227 мАч. Ранее мы уже видели жалобы на плохую автономность iPhone 12 mini. Что ж, оно неудивительно.
Также внутри смартфона есть L-образная материнская плата, система камер из двух модулей. Главный модуль тут получил оптическую стабилизацию изображения (OIS), а ультраширокоугольный — нет.
Напомним, iPhonе 12 получил аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, а iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч.