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iPhone 12 mini вскрыли

Ferra.ru
1 час назад
iPhone 12 mini теперь можно найти в продаже, поэтому в сети появилось видео с разборкой смартфона. Китайский блогер вскрыл устройство и показал, что оно — уменьшенная копия iPhone 12.
iPhone 12 mini вскрыли
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Разборка началась со снятия винтов внизу и удаления экрана. В смартфоне обнаружить много клея. Внутри него есть батарея ёмкостью 2227 мАч. Ранее мы уже видели жалобы на плохую автономность iPhone 12 mini. Что ж, оно неудивительно.
Также внутри смартфона есть L-образная материнская плата, система камер из двух модулей. Главный модуль тут получил оптическую стабилизацию изображения (OIS), а ультраширокоугольный — нет.
Напомним, iPhonе 12 получил аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, а iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч.
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