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Apple отключила поддержку 5G на iPhone 12 в России 

Ferra.ru 44 минуты назад
Apple отключила поддержку 5G на iPhone 12 в России
Фото: Ferra.ru
Автор издания TJ решил проверить, работает ли 5G на iPhone 12 в России. Для этого он отправился в тестовую зону, ведь коммерческих сетей пятого поколения в стране нет. Результаты оказались неутешительные.
Как отметил автор, Apple нигде не предупреждала о региональных ограничениях для своих 5G-смартфонов. Чтобы узнать, есть ли они, журналист договорился с Мегафоном, чтобы попасть в тестовую 5G-зону в Петербурге.
Там местный инженер рассказал, что ещё не тестировал iPhone 12. Проверили лишь Android-смартфоны (в том числе Honor 30 Pro+ — всё работало). Во время теста SIM-карту с поддержкой 5G вставили в iPhone 12 Pro Max. Как пишет автор, в результате их манипуляций ничего не произошло. Инженеры пытались менять настройки сети и перезагрузили смартфон, но и это не помогло. В итоге оказалось, что iPhone соединяется с передатчиком, но выдаёт отказ.
Автор пришёл к выводу, что Apple ввела региональные ограничения на 5G в России, потому что в стране нет коммерческих сетей.
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Комментарии
Наука и техника , Apple , Санкт-Петербург
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