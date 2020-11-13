Apple отключила поддержку 5G на iPhone 12 в России 

Автор издания TJ решил проверить, работает ли 5G на iPhone 12 в России . Для этого он отправился в тестовую зону, ведь коммерческих сетей пятого поколения в стране нет. Результаты оказались неутешительные.

Как отметил автор, Apple нигде не предупреждала о региональных ограничениях для своих 5G-смартфонов. Чтобы узнать, есть ли они, журналист договорился с Мегафоном, чтобы попасть в тестовую 5G-зону в Петербурге.

Там местный инженер рассказал, что ещё не тестировал iPhone 12. Проверили лишь Android-смартфоны (в том числе Honor 30 Pro+ — всё работало). Во время теста SIM-карту с поддержкой 5G вставили в iPhone 12 Pro Max. Как пишет автор, в результате их манипуляций ничего не произошло. Инженеры пытались менять настройки сети и перезагрузили смартфон, но и это не помогло. В итоге оказалось, что iPhone соединяется с передатчиком, но выдаёт отказ.

Автор пришёл к выводу, что Apple ввела региональные ограничения на 5G в России, потому что в стране нет коммерческих сетей.