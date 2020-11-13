Астрономы впервые увидели рождение магнетара 

Исследователи зафиксировали самую яркую вспышку килоновой из когда-либо виденных. Ученые считают, что эта вспышка возникла из-за слияния нейтронных звезд, в результате которого появился магнетар — звезда с невероятно мощным магнитным полем.

Благодаря детекторам гравитациjнных волн LIGO и Virgo, ученые смогли в последнее время зафиксировать множество слияний нейтронных звезд. Обычно при таких событиях возникают массивные нейтронные звезды, которые через несколько миллисекунд коллапсируют в черную дыру.

В новом исследовании астрофизики из Северо-Западного университета описывают первый случай, когда при слиянии нейтронных звезд, предположительно, мог возникнуть магнетар. Результатом события стала мощная вспышка килоновой, свет от которой достиг Земли в конце мая этого года. Сначала ученые заметили всплеск гамма-излучения от этого события и решили подробнее исследовать его с помощью телескопов, расположенных по всему земному шару.

После анализа наблюдений оказалось, что инфракрасное излучения от события в 10 раз превышает значение, предсказанное на основе теории. Чтобы объяснить наблюдаемую яркость вспышки, исследователи предложили несколько гипотез. Одним из самых интересных и правдоподобных объяснений явления оказалось образование магнетара в результате слияния двух нейтронных звезд.

Магнетары представляют собой массивные нейтронные звезды с очень мощным магнитным полем. Ученым ранее уже удавалось находить такие звезды благодаря радиоволнам, которые они испускаются при вращении вокруг своей оси. Теперь астрофизики хотят собрать больше информации об излучении звезды в радиодиапазоне, чтобы убедиться в том, что она является магнетаром.