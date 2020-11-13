Трещина в модуле МКС "увеличилась"

Повреждение стало причиной утечки воздуха на российском модуле.
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Космонавт Сергей Рыжиков провел подробные измерения трещины, которая стала причиной утечки воздуха в российском модуле «Звезда». По сообщениям Рыжикова, которое он передал Центру управления полетов, размеры места утечки составляют приблизительно 4,5 сантиметров. Ранее предполагалось, что ее размеры не превышают 2,7 сантиметров.
«Да, я сделал это (сфотографировал и измерил трещину - прим.ред), она приблизительно 4,5 (сантиметра), даже меньше этого», - сообщил космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.