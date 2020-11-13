Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше

ТК «Звезда»
1 час назад
Повреждение стало причиной утечки воздуха на российском модуле.
Трещина в модуле МКС "увеличилась"
Фото: РоскосмосРоскосмос
Космонавт Сергей Рыжиков провел подробные измерения трещины, которая стала причиной утечки воздуха в российском модуле «Звезда». По сообщениям Рыжикова, которое он передал Центру управления полетов, размеры места утечки составляют приблизительно 4,5 сантиметров. Ранее предполагалось, что ее размеры не превышают 2,7 сантиметров.
«Да, я сделал это (сфотографировал и измерил трещину - прим.ред), она приблизительно 4,5 (сантиметра), даже меньше этого», - сообщил космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.
По мнению Рыжикова, прошлые измерения трещины были искажены из-за «условий видимости». Переговоры космонавта с ЦУП транслировало NASA. Ранее сообщалось, что место утечки воздуха удалось загерметизировать специальной лентой.
Наука и техника,Сергей Рыжиков,ЦУП,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители