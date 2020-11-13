Роскомнадзор завел официальный Telegram-канал 

Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность. Наш официальный канал: https://t.me/rkn_tg», — говорится в сообщении.
Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram 16 апреля 2018 года. После начала блокировки мессенджера был зафиксирован рост его использования в России, в том числе и среди госслужащих, отмечали СМИ. Telegram был разблокирован в России в июне текущего года. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что ведомство позитивно оценивает высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.