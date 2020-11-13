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Роскомнадзор завел официальный Telegram-канал 

Агентство «Москва» 1 час назад
Роскомнадзор завел официальный Telegram-канал
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность. Наш официальный канал: https://t.me/rkn_tg», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram 16 апреля 2018 года. После начала блокировки мессенджера был зафиксирован рост его использования в России, в том числе и среди госслужащих, отмечали СМИ. Telegram был разблокирован в России в июне текущего года. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что ведомство позитивно оценивает высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
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