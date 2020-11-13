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Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида 

ТК «Звезда» 2 часа назад
К Земле приближается астероид
Фото: globallookpress.com
Комический объект 2020 VP1 пролетел между Землей и Луной.
Астрономам из Virtual Telescope Project удалось запечатлеть астероид, пролетевший максимально близко к Земле. 11 ноября космический объект, который получил название 2020 VP1, пролетел между Землей и Луной.
Сообщается, что минимальное расстояние до Земли до астероида составило 180 тысяч километров. Такая малая по космическим меркам дистанция позволила сделать подробную фотографию объекта. Об открытии сообщило издание Express.
Также стало известно, что полет астероида зафиксировали и спутники NASA. Совокупность собранных данных позволит экспертам из Virtual Telescope Project подробно изучить гравитационные особенности объекта.
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Наука и техника , NASA
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