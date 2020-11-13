К Земле приближается астероид

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Комический объект 2020 VP1 пролетел между Землей и Луной.

Астрономам из Virtual Telescope Project удалось запечатлеть астероид, пролетевший максимально близко к Земле. 11 ноября космический объект, который получил название 2020 VP1, пролетел между Землей и Луной.

Сообщается, что минимальное расстояние до Земли до астероида составило 180 тысяч километров. Такая малая по космическим меркам дистанция позволила сделать подробную фотографию объекта. Об открытии сообщило издание Express.