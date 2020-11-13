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Редчайшее восьмиметровое существо сняли на видео 

Lenta.ru 1 час назад
У берегов Австралии сняли на видео редчайших глубоководных существ — восьмиметровых кальмаров Magnapinna. Об этом сообщает издание Newsweek.
Исследователи заметили этих головоногих во время погружения в Большом Австралийском заливе. На глубинах от 940 до 3260 метров в кадр попали пять различных особей с телом длиной около полутора метров и с семиметровыми руками.
Прежде кальмаров Magnapinna никогда не встречали в водах Австралии. Первое подтвержденное наблюдение одного из представителей этого вида было выполнено в 1988 году у берегов Бразилии. С тех пор их около десяти раз видели в разных частях света.
В 2019 году сообщалось, что ученые сняли на видео гигантского кальмара архитеутиса. Его длина составляла, по разным оценкам, от 3 до 3,7 метра.
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Наука и техника , Видео , Австралия , Бразилия
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