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Ученые: Чайки живут по графику человека 

Российская Газета 2 часа назад
Ученые: Чайки живут по графику человека
Фото: istock
Конечно, чайки не так умны как вороны, но выбирая время для кормежки, они продемонстрировали недюжинные для этой птицы способности. Их выявили британские ученые, прикрепив к чайкам датчики отслеживания местоположения.
Оказалось, что птицы прилетали к школе на кормежку точно к началу первой переменки, когда ученики обычно перекусывают, а также в обеденный перерыв. Вторую точку пропитания — центр сбора отходов — они посещали только в будние дни. Причем именно в те часы, когда он был открыт.
Таким образом, чайки адаптируют свои пищевые привычки и поведение, чтобы получить максимальную выгоду от человеческого распорядка дня. Об исследовании сообщает издание Daily Mail.
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