Обнаружена церковь, в которой Иисус исцелил женщину

Археологи обнаружили древнюю церковь, в которой, как описано в Евангелии, Иисус
исцелил истекающую кровью женщину. Эксперты из Университета Хайфы
сообщают, что церковь находилась в древнем городе Баниас, который был переименован в Кесарию Филиппову еще при жизни Иисуса.
Фото: Популярная механикаПопулярная механика
К сожалению, многие значимые места древних времен очень сложно обнаружить, так как они плохо и неточно описаны. Поэтому каждая такая находка — чудо для археологов
Чудо исцеления Иисусом истекающей кровью женщины описано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Страдалица истекала кровью в течение 12 лет, но, несмотря на заботу многих врачей, ей становилось все хуже, поэтому она решила обратиться к Иисусу. Как только она дотронулась до его плаща, она мгновенно исцелилась.
Византийский историк Евсевий писал, что после того как это произошло, женщина воздвигла статую в память о чуде в церкви в Кесарии Филипповой, которая находилась на Голанских высотах между Сирией и Ливаном. Древние источники утверждают, что статуя была позже разбита, но церковь долгое время продолжала стоять.
Недавние раскопки наткнулись на ранее скрытую и разрушенную церквь, которая находилась под римской тропой. «Мы предполагаем, что обнаруженная нами церковь могла быть той самой, в которой произошло чудо», — говорят археологи. Хотя поблизости есть еще одна церковь, Ади Эрлих, ведущий археолог, считает, что недавно обнаруженное здание больше соответствует древним описаниям.
Несмотря на открытие, которое сделали ученые, они до сих пор ломают голову над тем, почему люди оставили город.