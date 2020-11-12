Обнаружена церковь, в которой Иисус исцелил женщину

Археологи обнаружили древнюю церковь, в которой, как описано в Евангелии, Иисус исцелил истекающую кровью женщину. Эксперты из Университета Хайфы сообщают, что церковь находилась в древнем городе Баниас, который был переименован в Кесарию Филиппову еще при жизни Иисуса.

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К сожалению, многие значимые места древних времен очень сложно обнаружить, так как они плохо и неточно описаны. Поэтому каждая такая находка — чудо для археологов

Чудо исцеления Иисусом истекающей кровью женщины описано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Страдалица истекала кровью в течение 12 лет, но, несмотря на заботу многих врачей, ей становилось все хуже, поэтому она решила обратиться к Иисусу. Как только она дотронулась до его плаща, она мгновенно исцелилась.

Византийский историк Евсевий писал, что после того как это произошло, женщина воздвигла статую в память о чуде в церкви в Кесарии Филипповой, которая находилась на Голанских высотах между Сирией и Ливаном. Древние источники утверждают, что статуя была позже разбита, но церковь долгое время продолжала стоять.

Недавние раскопки наткнулись на ранее скрытую и разрушенную церквь, которая находилась под римской тропой. «Мы предполагаем, что обнаруженная нами церковь могла быть той самой, в которой произошло чудо», — говорят археологи. Хотя поблизости есть еще одна церковь, Ади Эрлих, ведущий археолог, считает, что недавно обнаруженное здание больше соответствует древним описаниям.