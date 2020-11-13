Рост температуры на Земле уже не остановить 

Даже если сейчас выбросы парниковых газов сократить до нуля, рост температур все равно будет продолжаться еще минимум сто лет. Об этом в журнале Scientific Reports сообщают норвежские ученые на основании построенной ими модели климата. Она охватывает период с 1850 до 2500 года. Исследователи считают, что старт негативным процессам был дан в 1950-х годах, когда начался индустриальный этап развития человечества, а в 1960-1970-х годах уже была пройдена "точка невозврата".

Модель выдала разные сценарии развития событий, но наиболее интересны два. Первый оценивает Парижское соглашение по климату, по которому почти 200 стран обязались сокращать выбросы парниковых газов, сведя их до нуля 2100 году. В этом случае прирост температуры не должен превысить безопасный для жителей планеты уровень в 1,5-2 градуса Цельсия. Однако норвежская модель предсказывает иной вариант. Она утверждает, что даже в этом случае температуры на планете к 2500 году все равно будут на три градуса больше, а уровень моря на два с половиной метра выше, чем в 1850 году. То есть катастрофических сценариев нашим потомкам не избежать.

Второй сценарий из области фантастики. Он предполагает, что человечество услышит Грету Тумберг и уже завтра прекратит вообще выбрасывать парниковые газы. Сведет их до нуля. Но и в этом случае глобальные температуры все равно будут продолжать расти еще примерно сто лет. Дело в том, что климат очень инерционная система, ее трудно "раскачать", изменить ее параметры, но если она она пришла в движение, трудно остановить. Для этого потребуется много времени и огромные усилия.

Чтобы остановить рост температуры и уровня моря, уже недостаточно просто полностью прекратить все выбросы. Нужно ежегодно забирать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом его утилизировать или хранить.

По мнению авторов модели, ситуация с климатом намного серьезнее, чем считалось до сих пор. Уже сейчас на планете растет число засух, ураганов, наводнений и пожаров. Причем они охватывают все больше районов мира. И если ничего не предпринимать, ситуация будет с каждым годом только ухудшаться.