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Доказана причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Lenta.ru
1 час назад
Международная группа ученых из Японии, США и Китая доказала, что причиной крупнейшего в истории Земли вымирания стали массивные вулканические извержения. О результатах исследования, опубликованного в журнале Geology, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Доказана причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Фото: PixabayPixabay
Исследователи проанализировали образцы осадочных пород из южного Китая и Италии на содержание органических веществ и ртути. Они обнаружили повышенное содержание коронена (углеводорода с шестью бензольными кольцами) и ртути, которое указывает на возникновение большой магматической провинции или траппов, то есть обширного скопления вулканических пород. При этом в слоях пород были выявлены два всплеска, что связано с двумя периодами массивной вулканической активности, разделенными десятками тысяч лет.
В тех слоях, где наблюдался всплеск содержания коронена и ртути, ученые также выявили большое содержание биомаркеров растений, но затем шло их быстрое уменьшение, совпадающее с экологической катастрофой и исчезновением морских многоклеточных животных. При этом наземные экосистемы пострадали меньше, чем морские.
Сильные вулканические извержения способствуют накоплению аэрозолей серной кислоты в стратосфере и углекислого газа в атмосфере, что вызывает глобальные климатические изменения и является причиной гибели наземных и морских обитателей
Массовое пермское вымирание произошло примерно 252 миллиона лет назад и затронуло 90 процентов видов, живущих на планете. Считается, что причиной стали излияние колоссальных объемов магмы, что привело к появлению Сибирских траппов.
Наука и техника,Япония,Китай,Соединенные Штаты,
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