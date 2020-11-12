Раскрыт ключ к долголетию

Специалисты по здоровому питанию периодически указывают на тот или иной продукт как уникальную «суперпищу», которая может решить все проблемы со здоровьем. Иногда это может быть преувеличением, но, как считают диетологи, некоторые простые и привычные блюда действительно очень полезны для здоровья. Они помогают жить долгой и здоровой жизнью.

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В их число входит овсянка. Американские диетологи отмечают, что она не только снабжает организм большим количеством необходимых веществ. Это еще и очень удобный продукт даже для тех, у кого не всегда есть возможность уделять много внимания делам на кухне, отмечает Eat This, Not That!

Диетолог Келли Спрингер объясняет, что большое количество клетчатки необходимо для правильного пищеварения. В половине стакана овсянки содержится 4 г клетчатки. Она помогает чувствовать себя сытым на протяжении длительного периода времени. По словам Спрингер, благодаря клетчатке овсянка может помочь снизить «плохой» холестерин ЛПНП, а также стабилизировать уровень сахара в крови.

Овсянка также содержит важные минералы, такие как магний, цинк и железо, которые помогают увеличить энергию, уменьшить воспаление и повысить иммунитет, отмечает диетолог. Кроме того, овсянка богата белком – до 5 г на полстакана.

По данным американских исследователей, рассказывает Спрингер, овес может помочь снизить риск аутоиммунных заболеваний, сердечных заболеваний и даже увеличения веса. Кроме того, по данным Американской кардиологической ассоциации, регулярное употребление цельного зерна обратно пропорционально смертности. Поэтому овсяная каша считается одним из ключей к долгой и здоровой жизни.

Диетолог напоминает о том, что преимущества овсянки могут быть сведены на нет искусственными ароматизаторами и сахаром, которые добавляют в каши быстрого приготовления. Спрингер советует выбирать обычную недорогую овсянку без добавок и самостоятельно сочетать ее с ягодами, орехами и другими полезными продуктами по вкусу.