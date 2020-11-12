Собирающиеся лететь на МКС туристы подписали контракт

Первые туристы, которые в 2021 году отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX миллиардера Илона Маска, подписали контракт. Об этом сообщила американская фирма Axiom Space в Twitter-аккаунте.

A multinational crew composed of three private astronauts and @ CommanderMLA have now officially signed with Axiom. In other words: the first private crew to go to orbit in human history — the crew of Ax-1 — has been assembled.Mission launches NET late 2021. More details soon. p ic.twitter.com/9gslvlTD55 — Axiom Space (@Axiom_Space) N ovember 11, 2020

​Первые туристы, которые в 2021 году отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX миллиардера Илона Маска, подписали контракт. Об этом сообщила американская фирма Axiom Space в Twitter-аккаунте.

«Интернациональный экипаж из трех частных астронавтов и командира подписал контракт с Axiom. Другими словами, первый в истории частный состав, который отправится на орбиту сформирован», — говорится в сообщении организации.

Позже руководство компании объявит подробности, однако уже сейчас известно, что полет состоится не ранее конца 2021 года.

Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.