Тепло стимулирует репродуктивные способности ящериц

Поэтому новозеландские и австралийские ученые решили исследовать влияние тепла на кортикостерон у джекки-драконов (Amphibolurus muricatus), австралийских ящериц. Корикостерон — это гормон, который связан со стрессовой реакцией, мобилизацией энергии и подавлением иммунной системы. Подобные гормоны способны показать связь между фенотипами потомства и окружающей средой матери, поскольку они передаются от матери к потомству и могут играть роль в физиологии, поведении и подобных факторах.

Ученые держали самок A. muricatus в двух разных тепловых режимах — 7 и 11 часов в тепле каждый день. Затем исследователи анализировали уровни корикостерона в крови ящериц и искали, как он может быть связан с потомством. Ученые подтвердили, что те рептилии, которые дольше находились в тепле, обладали более высоким уровнем корикостерона. Этот гормон не оказывал никакого влияния на рост или пол детей. Но ученые нашли связь между корикостероном и репродуктивными способностями. Тепло повлияло на общий размер кладки и на размер потомков непосредственно при вылуплении. Таким образом, ученые пришли к выводу, что потомство действительно зависит от условий окружающей среды матери.