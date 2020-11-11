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Выдры могут учить друг друга в трудных ситуациях 

Популярная механика 1 час назад
Выдры могут учить друг друга в трудных ситуациях
Фото: Muddy Duck Productions
Оказалось, что восточные бескоготные выдры учатся друг у друга в решении сложных задач. К таким выводам пришли ученые из Университета Эксетера после проведения исследования, которое длилось несколько месяцев.
Выдры — не первое животное, у которого была замечена такая особенность. Однако, безусловно, она указывает на сложную социальную сеть внутри сообщества этого видаИзначально британские ученые проверяли долгосрочную память животных. Они ставили в местах обитания выдр прозрачные контейнеры с фрикадельками. Однако достать деликатес было не так-то просто! Головоломка заключалась в том, что чтобы получить мясной шарик, нужно было прокрутить прозрачный отсек контейнера так, чтобы отверстие оказалось напротив фрикадельки.
Выдры сталкивались с головоломкой дважды с интервалом в несколько месяцев. Исследователи обнаружили, что животные решали загадку с фрикаделькой в среднем на 69% быстрее во второй раз, что говорит о неплохой долговременной памяти выдр. Полученные результаты также указали на «социальное обучение». Оказалось, что когда одна выдра разгадывала головоломку, ее ближайшие «друзья» быстрее находили решение.

«Популяция восточных бескоготных выдр сокращается в дикой природе. Отчасти это происходит из-за чрезмерного вылова рыбы и загрязнения окружающей среды, влияющего на ракообразных и мелкую рыбу, которой они питаются», — сказал автор исследования Алекс Саливерос.

«Имея это в виду, мы хотели понять больше о том, как они узнают и запоминают информацию о новых источниках пищи. Способность находить новые способы добычи пищи и передавать эти знания собратьям может сыграть важную роль в сохранении вида».

Заметив, что выдры передают знания друг другу, авторы работы создали «карту социальных сетей» животных и предложили представителям каждой группы головоломку, а затем проследили, как навык распространялся среди выдр одной сети. Старший автор исследования Нильтье Бугерт сказал, что таким образом, ученые могут помочь животным понять, как и где можно искать новые продукты питания.
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