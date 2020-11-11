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В США выбрали первых космических туристов для полета на МКС 

Ferra.ru и ещё 1 11 ноября 2020
В США выбрали космических туристов для полета на МКС
Фото: NASA
Как стало известно, в США наконец-то выбрали первых космических туристов для полета на МКС. Они уже подписали контракт, а за их отправку будет отвечать компания Илона Маска SpaceX со своим космическим кораблем Crew Dragon.
Согласно имеющимся данным, экипаж будет интернациональным, при этом состоять он будет из трех частных астронавтов и одного астронавта-исследователя NASA Майкла Лопеса-Алегриа, который будет выступать в качестве командира миссии. Планируется, что сам полет состоится не ранее конца 2021 года.
Отметим, что полет будет происходить в рамках услуги, предоставляемой компанией Axiom Space. Именно она в марте 2020 года договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на Международную космическую станцию. Ожидается, что продолжительность нахождения частных астронавтов на орбите составит не более 8 дней, в то время как общая длительность миссии составит 10 дней.
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Наука и техника , SpaceX , NASA , США , Хабаровский Край
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