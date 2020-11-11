В Гренландии обнаружили древнее озеро под ледником 

Американские ученые обнаружили отложения огромного бассейна древнего озера под Гренландским ледяным щитом.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Earth and Planetary Science Letters, американские ученые из Колумбийского университета обнаружили древнее озеро под Гренландским ледяным щитом, которое скорее всего образовалось тогда, когда льда в местности, где оно находилось, еще не было.

Большую часть информации геологи получили от самолетов, летавших на малой высоте над ледяным щитом в рамках миссии NASA IceBridge.

Так, ученые сумели нанести на карту очертания дна озера с его низинами и возвышенностями.

По словам исследователей, согласно обнаруженным следам бассейна, озеро достигало площади около 7100 квадратных километров, его глубина могла составлять в 50-250 метров.

Ученые отмечают, что данное озеро в будущем «станет местом для подледного бурения и изучения отложений, которые способны предоставить ценную информацию о ледниковой, климатологической и экологической истории».