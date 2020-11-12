В коронавирусе найден неизвестный ген

Ген ORF3d оказался перекрывающимся, то есть накладывающимся на информацию другого гена. Именно поэтому такие гены труднее обнаружить. Совместно с немецкими и американскими учеными Нельсон разработал компьютерную программу, способную определять такие гены за счет выявления закономерностей генетических изменений.