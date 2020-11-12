В коронавирусе найден неизвестный ген

Чарльз Нельсон, ведущий автор исследования Тайваньской национальной академии описал новый скрытый ген коронавируса, который позволяет болезни эффективно размножаться и распространяться.
Ген ORF3d оказался перекрывающимся, то есть накладывающимся на информацию другого гена. Именно поэтому такие гены труднее обнаружить. Совместно с немецкими и американскими учеными Нельсон разработал компьютерную программу, способную определять такие гены за счет выявления закономерностей генетических изменений.
Точное назначение гена остается загадкой, однако на основе свойств ORF3d ученые уже сделали важное предположение. На перекрывающийся ген почти не реагируют Т-клетки иммунитета, в отличие от антител.