В России нашли доступное средство против COVID

Научный центр «Вектор», который работает над вакциной от COVID-19, предложил и альтернативное лечение инфекции.

Параллельно с разработкой вакцины от коронавируса российские учёные ищут и природные средства борьбы с COVID-19.

Известный в народе берёзовый гриб-чага может быть эффективен в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты лаборатории микологии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора , которые с весны 2020 года занимаются поиском природных веществ, способных останавливать размножение SARS-CoV-2. Как отметили в "Векторе", в исследованиях, ведущихся с 2008 года, водные экстракты и пигменты меланины из чаги эффективно подавляли вирусы иммунодефицита 1-го типа, простого герпеса 2-го типа, вирус Западного Нила, возбудителей гриппа разных субтипов и ортопоксвирусы, включая вирус натуральной оспы. Учитывая эти показатели, учёные решили проверить берёзовый гриб как потенциальное средство от коронавируса.

"Водные экстракты аптечной чаги показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов. По итогам работы была подана заявка на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus", — сообщает журнал "Наука из первых рук".

Заведующая лабораторией, специалист-миколог, профессор Тамара Теплякова подчеркнула, что для создания лекарства или биологически-активной добавки от коронавируса на основе берёзового гриба (который также повышает текучесть крови, что актуально при заражении SARS-CoV-2, увеличивающим свёртываемость крови) требуются дальнейшие исследования.