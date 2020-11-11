Изучена способность комаров переносить COVID-19

Основные виды комаров могут быть переносчиками коронавируса, однако он гибнет в них в течение суток, а большинство переносимых кровососущими вирусов не вызывают у человека вирусных инфекций респираторного типа, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Специалист обратила внимание на проведённое в Китае исследование на трёх самых распространённых в Поднебесной видах комаров — Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Учёные пытались оценить, могут ли комары быть переносчиками коронавируса, и если да, то как быстро он размножается в организме насекомого, сообщает РИА Новости.

Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов, — отметила Карань.

По её словам, вирусы и бактерии, разносчиками которых являются комары, не затрагивают респираторную систему, так как размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. Эти вирусы не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, добавила специалист.

Как сообщал NEWS.ru, исследование по коронавирусу и комарам, о котором говорила Людмила Карань, было опубликовано еще июле в журнале Scientific Reports. В нём учёные заявили, что даже при экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в комарах трёх видов, которые исследовались.