Коронавирус нашли в смывах из ТЦ и поликлиник

Во внешней среде новый коронавирус SARS-CoV-2 живёт только на объектах. Новое исследование смывов с поверхностей в общественных местах выявило наличие вируса в торговых центрах, поликлиниках, на транспорте и в магазинах, сообщает Роспотребнадзор

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Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в результате последнего исследования было взято 273 тысячи смывов с объектов окружающей среды. Все пробы были проверены на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор добавляет, что коронавирус при этом не был обнаружен ни в одной из проб, взятых с продуктов питания.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заражение коронавирусом в ресторане непосредственно через еду маловероятно, гораздо выше риск инфицирования из-за нарушения мер профилактики в общественных местах.