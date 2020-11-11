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Роспотребнадзор нашёл коронавирус в смывах из ТЦ, поликлиник, магазинов

News.ru
23 минуты назад
Во внешней среде новый коронавирус SARS-CoV-2 живёт только на объектах. Новое исследование смывов с поверхностей в общественных местах выявило наличие вируса в торговых центрах, поликлиниках, на транспорте и в магазинах, сообщает Роспотребнадзор.
Коронавирус нашли в смывах из ТЦ и поликлиник
Фото: ТАССТАСС
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в результате последнего исследования было взято 273 тысячи смывов с объектов окружающей среды. Все пробы были проверены на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб, — сказано в сообщении.
Роспотребнадзор добавляет, что коронавирус при этом не был обнаружен ни в одной из проб, взятых с продуктов питания.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заражение коронавирусом в ресторане непосредственно через еду маловероятно, гораздо выше риск инфицирования из-за нарушения мер профилактики в общественных местах.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ввиду повышенного риска заражения коронавирусом в общественных местах призвала россиян провести новогодние праздники дома.
Наука и техника,Наука,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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