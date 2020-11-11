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Ученые обнаружили шестиглазого ската

Мир24иещё 3
1 час назад
Российско-японская группа исследователей открыла новый вид скатов в районе центральных Курил.
Ученые обнаружили шестиглазого ската
Фото: ВНИРОВНИРО
Несколько особей неизвестного ранее представителя хрящевых рыб были пойманы во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга.
- Научное название нового ската - Bathyraja sexoculata, что дословно означает "шестиглазый", - рассказал главный научный сотрудник ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. - Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название новичка дано по месту вылова - симуширский скат.
Генетическая экспертиза подтвердила, что данный вид ската обладает уникальной последовательностью гена CO1 и ранее не встречался. Ученые предполагают, что шестиглазый скат является эндемиком и обитает только в водах России.
- Многие северотихоокеанские скаты обладают широким ареалом и встречаются в соседних с российскими водах Японии или США, -говорит Алексей Орлов. - Данный вид пока известен только из вод центральных Курил.
Наука и техника,Алексей Орлов,
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