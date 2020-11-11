Ученые обнаружили шестиглазого ската

Несколько особей неизвестного ранее представителя хрящевых рыб были пойманы во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга.

Генетическая экспертиза подтвердила, что данный вид ската обладает уникальной последовательностью гена CO1 и ранее не встречался. Ученые предполагают, что шестиглазый скат является эндемиком и обитает только в водах России.