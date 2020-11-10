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Пандемия коронавируса вызвала еще одну эпидемию 

РИА Новости 45 минут назад
Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, сообщается в статье в журнале The Lancet.
В публикации об итогах исследования также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом.
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В рамках исследования была изучена статистика об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.
Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.
При этом ученый обращает внимание, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов.
Йолкен также напомнил, что случившаяся в начале прошлого века пандемия "испанки" вызвала существенный рост числа неврологических и психиатрических расстройств. По мнению ученого, электронные медкарты позволяют предоставить важные сведения, необходимые для оценки и понимания последствий пандемии коронавируса для человеческой психики.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Видео
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