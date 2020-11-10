Бактерии помогли добыть полезные ископаемые в космосе 

Международная команда исследователей создала миниатюрные реакторы, содержащие бактерии, с помощью которых в условиях Международной космической станции им удалось эффективно выделять редкоземельные элементы из лунного и марсианского базальта. Результаты имеют большое значение для будущей добычи полезных ископаемых за пределами Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

На протяжении 10 лет ученые из Эдинбургского университета разрабатывали устройства для добычи полезных ископаемых в космосе. Восемнадцать реакторов размером не больше спичечного коробка, содержащих три вида бактерий — Sphingomonas desiccabilis, Bacillus subtilis и Cupriavidus metallidurans — были доставлены на МКС на борту ракеты SpaceX, запущенной в июле 2019 года. В каждое устройство загружали небольшой фрагмент базальта, обычной для Марса и Луны горной породы марса и луны, трехнедельный эксперимент проводился в условиях микрогравитации. Результаты показали, что бактерии могут улучшить выделение редкоземельных элементов из базальта примерно на 400%.

«Наши эксперименты подтверждают реальность добычи полезных ископаемых в космосе. Конечно, получать редкоземельные элементы в космосе и доставлять их на Землю экономически нецелесообразно. Однако такая биодобыча потенциально сможет поддерживать присутствие человека в космосе, — рассказал руководитель проекта, профессор Эдинбургского университета Чарльз Кокелл. — Например, наши результаты показывают, что строительство рудников в районе лунного Океана Бурь, где присутствуют породы с повышенными концентрациями редкоземельных элементов, могло бы способствовать научному и экономическому развитию человечества за пределами Земли».

Редкоземельные элементы широко используются во множестве приборов, в том числе в мобильных телефонах, компьютерах и различных магнитах. На Земле бактерии используются для извлечения из горных пород полезных элементов, таких как медь и золото. Ученые считают, что в будущем с их помощью можно будет перерабатывать горные породы в почву для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечивать минеральными веществами системы, производящие воду или воздух, пригодный для дыхания.