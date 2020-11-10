В Атлантике зафиксировано рекордное число штормов

Американские метеорологи сообщают, что бедствия унесли десятки жизней и нанесли колоссальный ущерб экономике. Прежде всего ураганы затрагивают малообеспеченные сообщества, где население более уязвимо также перед климат-кризисом и коронавирусом.

Метеорологи в Национальном центре ураганов США заявили, что 2020 год стал рекордным по количеству ураганов и штормов в Атлантическом океане. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году, когда над водами этого океана сформировалось 28 штормов. В 2020 году их уже 29 и наблюдения указывают на формирование новых штормов.

Когда в океане формируется шторм и начинает двигаться в определенном направлении, ученые следят за его скоростью. Если шторм движется со скоростью выше 39 км/ч, то ему дают название. В этом году произошло столько штормов, что в английском алфавите кончились буквы для их названий и пришлось перейти на буквы греческого языка. Например, последние шторма были названы Альфа и Эта.

Число разрушительных штормов превзошло ожидания метеорологов, отмечает Джилл Трепэнье, одна из метеорологов в Университете штата Луизиана. 12 штормов в итоге стали ураганами, шесть из которых обрушились на территорию США. От ударов стихии погибли уже десятки людей, ураганы причинили десятки миллиардов долларов экономического ущерба, пострадала инфраструктура и жилища многих людей в США и странах Карибского региона.

Роберт Буллард из Южного университета Техаса подчеркнул, что шторма прежде всего наносят ущерб малообеспеченным сообществам, которые все это время пытаются восстановиться после предыдущих штормов и больше других страдают от пандемии коронавируса.

Ученые сообщают, что связь ураганов с климатическим кризисом вероятна, но пока не установлена в большинстве случаев. Из-за потепления атмосферы и воды увеличивается риск формирования особенно крупных ураганов, климатический кризис нарушает баланс формирования осадков по всей планете.