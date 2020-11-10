В обсерватории «Аресибо» произошла новая авария

Второй раз за три месяца в знаменитой обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико произошла авария с тросом, поддерживающим конструкцию.

Один из крупнейших радиотелескопов в мире, который с семидесятых ищет пришельцев, пострадал от обрыва троса. Второй раз за три месяца.

Астрономическая обсерватория «Аресибо» — один из крупнейших радиотелескопов в мире, созданный в начале 1960-х, работает уже более пяти десятилетий. В 1974 году с его помощью ученые осуществили первую попытку транслировать межзвездный радиосигнал для поиска разумной жизни в космосе. Однако в последние годы обсерватории «приходится не сладко»: в 2017 году ураган Мария вывел из строя несколько десятков панелей тарелки радиотелескопа. В начале этого года обсерватория пережила несколько сильных землетрясений. Также в августе оборвался вспомогательный трос, который пробил дыру длиной в 30 метров на 300-метровой отражательной тарелке телескопа.

Теперь, согласно заявлению университета Центральной Флориды в США, оборвался еще один трос. К счастью, никто из сотрудников обсерватории не пострадал. Однако трос, который также был вспомогательным и соединялся с той же вышкой, что и оборвавшийся в августе, повредил как тарелку, так и другие тросы. Причина разрыва пока не установлена. Должностные лица подозревают, что это могло быть вызвано дополнительной нагрузкой, которую тросы несли после первого обрыва в августе.

Сейчас инженеры пытаются поддерживать конструкцию стальной арматурой, чтобы уменьшить нагрузку. Новые кабели для замены уже отправлены в обсерваторию.