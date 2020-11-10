На iPhone 12 начала пропадать связь 

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Пользователи iPhone 12 начали жаловаться на то, что их смартфоны теряют сигнал сотовой сети. Устройства иногда приходится перезагружать, чтобы решить проблему.

Один из владельцев iPhone 12 с 256 ГБ памяти рассказал , что за десять дней использования как минимум восемь раз наблюдал отсутствие сигнала. После перезапуска и восстановления настроек сети всё начинало работать. Что интересно, смартфон иногда не может даже подключиться к Wi-Fi.

Сообщается, что в службе поддержки Apple пользователям, столкнувшимся с проблемой, советуют повторно вставить SIM-карту, обновить настройки оператора и даже прошивку смартфона. То есть, вероятнее всего, проблема является программной.

Стоит отметить, что некоторые пользователи сообщали, что смена SIM-карты, как и обновление до iOS 14.2 не помогали.