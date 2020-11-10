Учёные узнали, что делает здоровые клетки раковыми 

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Учёные из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в США провели эксперимент и узнали, что именно делает здоровые клетки раковыми. Как оказалось, один ген заставляет нормальные клетки производить много определённого фермента, а это впоследствии делает их «больными».

Исследователи наблюдали сверхэкспрессию гена G6PD. Выяснилось, что он стимулирует выработку кофермента никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). Последний помогает клетке поддерживать окислительно-восстановительный баланс и активирует выработку предшественников нуклеотидов.

Как рассказали учёные, именно это всё делает клетку раковой.

«Поразительно, но для того, чтобы фенотипически нормальная клетка стала раковой, ей нужно всего лишь обладать дополнительной способностью переносить окислительный стресс и производить нуклеотиды», — приводит слова исследователей Naked Science.

На удивление, борьба здоровых клеток с окислительным стрессом только создаёт идеальную среду раку.

Это открытие помогло учёным понять, почему препараты, препятствующие выработке нуклеотидов, так эффективны в лечении рака. На основе работы также можно создать новые лекарства.