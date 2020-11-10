Опубликовано видео к 20-летию экспедиции на МКС 

31 октября 2000-го года с космодрома Байконур в Казахстане был запущен пилотируемый космический корабль "Союз ТМ-31", на борту которого находились космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и астронавт Уильям Шепард. Они стали первыми участниками долговременной экспедиции на борту Международной космической станции. 2 ноября 2000-го года состоялась стыковка "Союз ТМ-31" с модулем "Звезда" Международной космической станции. Более 4 месяцев Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и Уильям Шепард обустраивали МКС для последующих экспедиций и исследований.
К 20-летию первой экспедиции на МКС Роскосмос опубликовал памятное видео на своем официальном сайте.