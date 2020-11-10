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Россияне смогут на этой неделе увидеть Меркурий 

Мир24 1 час назад
Россияне смогут на этой неделе увидеть Меркурий
Фото: NASA
На этой неделе жители Северного полушария Земли смогут наблюдать Меркурий ранним утром, сообщается на сайте Московского планетария.
Обычно Меркурий бывает трудно увидеть, так как эта планета скрывается от телескопов в солнечных лучах.
Возможность увидеть ближайшую к Солнцу планету Солнечной системы сохранится с 4 по 24 ноября, рассказали в планетарии. Меркурий будет появляться над восточным горизонтом после шести часов утра. Для того чтобы его увидеть, нужно мысленно провести линию от Венеры к восходящему Солнцу. При этом оптимальным временем для наблюдения считается семь часов утра, указали специалисты.
Ранее сообщалось, что космический зонд BepiColombo сумел сделать серию снимков Венеры с близкого расстояния.
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