Россияне смогут на этой неделе увидеть Меркурий 

На этой неделе жители Северного полушария Земли смогут наблюдать Меркурий ранним утром, сообщается на сайте Московского планетария.

Обычно Меркурий бывает трудно увидеть, так как эта планета скрывается от телескопов в солнечных лучах.

Возможность увидеть ближайшую к Солнцу планету Солнечной системы сохранится с 4 по 24 ноября, рассказали в планетарии. Меркурий будет появляться над восточным горизонтом после шести часов утра. Для того чтобы его увидеть, нужно мысленно провести линию от Венеры к восходящему Солнцу. При этом оптимальным временем для наблюдения считается семь часов утра, указали специалисты.