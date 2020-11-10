Есть ли риск заразиться коронавирусом через еду?

Михаил Лебедев. Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено", — сообщил Лебедев.

Он уточнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.

"Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте. При этом она назвала ситуацию с COVID-19 напряженной.

По данным на 9 ноября в России за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798. Умерли 256 человек, выписались 10 722. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.