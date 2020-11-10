Коронавирус, который стал для всего мира настоящим испытанием, скорее всего станет сезонным, но его агрессивность будет снижаться. Так считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В интервью радио Sputnik он заявил, что четвертой волны COVID-19 можно не опасаться.

Ученый считает, что коронавирус никуда не денется и будет диагностироваться у пациентов, но не в таком количестве и в более легких формах. Противостоять ковиду поможет вакцинация.

Эксперт уверен, что сознательные граждане сделают прививку. Кроме того, будет много переболевших, в организме которых зафиксируют антитела класса G.