Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Четвертой волны не будет»: врач о том, что ждать от коронавируса в 2021 году 

Мир24 и ещё 5 21 минуту назад
Коронавирус, который стал для всего мира настоящим испытанием, скорее всего станет сезонным, но его агрессивность будет снижаться. Так считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В интервью радио Sputnik он заявил, что четвертой волны COVID-19 можно не опасаться.
Ученый считает, что коронавирус никуда не денется и будет диагностироваться у пациентов, но не в таком количестве и в более легких формах. Противостоять ковиду поможет вакцинация.
Эксперт уверен, что сознательные граждане сделают прививку. Кроме того, будет много переболевших, в организме которых зафиксируют антитела класса G.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в российской столице умерли 7429 пациентов.
Мир24: последние новости
В Австралии открыли два новых вида сумчатых В Австралии открыли два новых вида сумчатых Британские ученые назвали еще одну причину тяжелого течения коронавируса Британские ученые назвали еще одну причину тяжелого течения коронавируса Ученые доказали вред кофе для психического здоровья Ученые доказали вред кофе для психического здоровья
Наука и техника , Видео , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение