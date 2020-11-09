В Австралии открыли два новых вида сумчатых 

Исследователи нашли в Австралии два новых вида гигантских летучих кускусов. Эти млекопитающие из семейства кольцехвостых поссумов, которые умею парить. Открытие описывается в журнале Nature Public Access Scientific Reports.

Ученые не исключают, что новые виды нуждаются в защите, поскольку поссумы находятся в списке животных, которые могут исчезнуть. Эта проблема усугубилась после масштабных лесных пожаров, охвативших регион в 2019-2020 годах.

Кускусы давно привлекали внимание ученых. Была теория, что эти животные могут разделяться на несколько видов. Авторы исследования изучили генетические тесты особей, найденных в разных уголках Квинсленда, и у музейных образцов. Так были выделены различия в ДНК этих млекопитающих.

Новые виды получили названия Petauroides minor и Petauroides armillatus. Эти животные активничают ночью: бродят в поисках листьев эвкалипта, днем же кускусы предпочитают отсиживаться в дуплах деревьев.