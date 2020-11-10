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Названа проблема западной вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 57 минут назад
Раскрыта проблема западной вакцины от коронавируса
Фото: DADO RUVIC / Reuters
Профессор Кембриджского университета Гордон Дуган назвал проблему западной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученый считает, что необходимость хранить средство при температуре минус 70 градусов значительно затруднит его поставки. При этом он отметил, что обычно вакцины можно хранить при температуре минус четыре градуса. Эксперт объяснил, что успешность препарата будет зависеть от того, сколько его можно будет хранить при комнатной температуре, например, в кабинете у терапевта.
Ранее французский инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю рассказал, что результаты испытаний вакцины от американской компании Pfizer и ее партнера BioNTech вселяют надежду. Однако он подчеркнул, что длительность эффекта от препарата пока неизвестна, как неизвестны и окончательные данные исследований.
9 ноября в компании Pfizerсообщили об успешном проведении третьей фазы клинических испытаний. По словам ученых, препарат показал 90-процентную эффективность в защите от COVID-19.
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Наука и техника , Pfizer
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