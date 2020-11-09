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Названы три дешевых аналога беспроводных наушников AirPods 

Прайм 4 часа назад
Названы три дешевых аналога AirPods
Фото: Apple
Стало известно, что у дорогостоящих наушников AirPods от Apple есть вполне конкурентоспособные аналоги от других производителей. Об этом рассказал в интервью URA.RU главный редактор портала BigGeek Николай Николаев.
Эксперт отметил, что "если вы пользуетесь смартфоном на базе Android, то покупать дорогие наушники AirPods (цена которых от 20 тысяч рублей и выше), нет никакого смысла — ведь они предназначены специально для пользователей продукции Apple".

"Не стоит переплачивать только за бренд" — подвел итог Николаев.

Среди наушников, которые вполне могут заменить AirPods, эксперт назвал Xiaomi True Wireless стоимостью от 4 тысяч рублей, Google Pixel Buds стоимостью около 14 тысяч рублей и Samsung Galaxy Buds Live за 14 тысяч рублей.
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Наука и техника , Николай Николаев , Apple , Google , Москва
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