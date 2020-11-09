Названы три дешевых аналога AirPods

Стало известно, что у дорогостоящих наушников AirPods от Apple есть вполне конкурентоспособные аналоги от других производителей. Об этом рассказал в интервью URA.RU главный редактор портала BigGeek Николай Николаев

Эксперт отметил, что "если вы пользуетесь смартфоном на базе Android, то покупать дорогие наушники AirPods (цена которых от 20 тысяч рублей и выше), нет никакого смысла — ведь они предназначены специально для пользователей продукции Apple".

"Не стоит переплачивать только за бренд" — подвел итог Николаев.